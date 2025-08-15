Volley serie A2

A pochi giorni dall’inizio della stagione le società Emma Villas Siena e Lupi Pallavolo Santa Croce hanno ufficializzato la partnership con l’azienda Codyeco che andrà a ricoprire il ruolo di co-title sponsor nel nuovo progetto: prende così la denominazione di Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Il brand Codyeco è un marchio storico anche per la pallavolo italiana. Dopo un periodo di stop l’azienda si è riavvicinata al volley, ancora grazie ai Lupi; nell’annata appena trascorsa è stata title sponsor della squadra che ha vinto il campionato di serie B con promozione in A3.

In estate, Siena e S. Croce sull’Arno hanno ratificato un accordo di collaborazione per creare un’unica squadra in A2 e portare la pallavolo toscana maschile ai massimi livelli del ranking nazionale, unendo gli sforzi dal punto di vista economico, logistico e organizzativo in un momento di crisi per tante realtà e Codyeco ha deciso di partecipare.

"Siamo felici della conferma di questa partnership che rafforza la prospettiva del nostro progetto. Sono grato a Codyeco per aver dato fiducia alla nuova squadra e certo delle sinergie che riusciremo a mettere in campo quest’anno dentro e fuori dal campo. Una pagina nuova che ambisce a rafforzare il legame tra ‘sport e impresa’ e che scriveremo insieme con passione", dice il presidente Giammarco Bisogno.

"Due stagioni fa, come Lupi Pallavolo, abbiamo avuto il privilegio di annoverare una realtà storica come Codyeco nel panorama dei partners. Lo scorso anno l’azienda si è legata a noi come title-sponsor della prima squadra di serie B maschile e questo ha contribuito a rinsaldare ancora di più i rapporti. Siamo orgogliosi che Codyeco abbia scelto di sostenerci in questo nuovo ambizioso progetto, la fiducia ricevuta ci gratifica e ci spinge a andare avanti come Emma Villas Codyeco Lupi Siena", le parole di Alberto Lami, vicepresidente di Emma Villas Codyeco.