Volley serie A2 - Al via anche la campagna abbonamenti. Consar, domani inizia la preparazione

Con il raduno e le visite mediche prende il via domani settembre alle 10 la stagione agonistica 2025/26 della Consar, che preparerà il quarto campionato di A2. La squadra si troverà in mattinata al Pala Costa e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di pesi. Saranno presenti tutti i giocatori, ad eccezione di Manuel Zlatanov, impegnato in Cina con la nazionale Under 21 nel Mondiale di categoria.

Sempre domani prende il via la campagna abbonamenti per le 13 partite casalinghe di regular season del campionato di A2 Credem Banca della stagione sportiva 2025/26. Due le fasi: la prima è la prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, che potranno confermare il proprio posto al Pala de Andrè fino al 14 settembre. Dal 15 settembre e fino al 18 ottobre partirà la seconda fase con la vendita libera aperta a tutti. Le tessere saranno acquistabili online tramite il circuito Vivaticket o nel punto attivo al Mercato coperto nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30. Per la sola prelazione, la società ha deciso di aggiungere alcuni pomeriggi di apertura anche al Pala Costa nei pomeriggi di martedì 2 e 9 e di giovedì 4 e 11 settembre dalle 17 alle 19.30. Disponibili gli abbonamenti Vip a 250 euro, intero gradinata a 160 euro, e il ridotto per gli associati a Rvs 135 euro. Un’attenzione particolare è rivolta ai sostenitori più giovani: gli Under 23 (2003-2013) e gli studenti potranno sottoscrivere l’abbonamento al costo di 100 euro, la categoria young (2014-2019) al prezzo di 50 euro. I prezzi dei singoli biglietti.

Al botteghino ogni singola partita di campionato costerà 25 euro (tribuna Vip), 16 euro (intero gradinata), 13 euro (ridotto per Rvs), 10 euro (Under 23, studenti e accompagnatori carta bianca), 1 euro (young per i nati dal 2014 al 2019) senza scelta del posto. Entrata omaggio per i possessori di carta bianca e per i bimbi da 0 a 6 anni (2020 e successivi): per questi ultimi non è previsto il posto a sedere.