Volley serie A2. Allarme rosso per la Fgl-Zuma: sfuma la vittoria abbordabile. Salvezza più lontana

Fgl-Zuma Castelfranco 0Tenaglia Abruzzo Volley 3

Fgl-Zuma: Zuccarelli 10, Colzi 2, Salinas 8, Tosi, Braida, Vecerina 8, Ferraro 2, Tesi (L) ne., Fucka 9, Fava 1, Lotti ne., Bisconti (L) pos 60% – prf 22%. Allenatore: Marco Bracci.Abruzzo Volley: Mennecozzi 6, Grazia 5, Galuppi, Martinelli 8, Vighetto ne., Ndoye 11, Foresi ne., Bisegna ne., Zamboni ne., Pisano (L) pos 65% – prf 21%, Petrovic 15, Tega ne., Maricevic 17. Allenatore: Matteo Ingratta.

Note: Mv 9, aces 2, bs 3. Mv 14, aces 0, bs 9. Punteggi set: 14-25 in 24’, 23-25 in 35, 22-25 32’.

Ko nella gara infrasettimanale per la Fgl-Zuma. Momento difficile per il team castelfranchese che non sfrutta il fattore campo per smuovere la classifica in chiave salvezza. La squadra di coach Marco Bracci cede in tre atti contro una rivale abbordabile, ma affamata di punti ultima classificata della regular season del girone B. Le toscane faticano in attacco e non riescono a contenere il gioco delle avversarie, che nel primo set dominano senza resistenza e nei restanti due legittimano il successo nonostante la crescita di rendimento di capitan Zuccarelli e compagne.

Il rimpianto più grande per la Fgl-Zuma è probabilmente per il secondo parziale, in cui le toscane avrebbero potuto gestire meglio il finale e magari cambiare le sorti di un match. Da segnalare la presenza al PalaParenti di Meri Malucchi, ex pallavolista ed allenatrice che sta portando avanti la sua battaglia contro un tumore e che ha presentato il suo team di solidarietà "Alziamo il muro", iniziativa per sostenere chi combatte la sofferenza della malattia e raccogliere fondi da destinare ad ospedali e strutture che curano le persone in lotta contro il male.

Stefania Ramerini