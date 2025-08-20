Volley serie A2. Codyeco, si torna in palestra, ma senza raduno. Ecco la tabella di marcia. Amichevoli a settembre

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha iniziato la preparazione. I rossoblù si sono ritrovati al PalaParenti, lavorando al mattino in piscina e in sala pesi, per poi riprendere alle 15 al palasport. Non c’è quindi stato il raduno, un classico della tradizione biancorossa, a cui venne data vita alla fine degli anni Settanta, da un giovane dirigente di allora. Negli anni Duemila il raduno è sempre stato una festa, con gente al palazzetto: applausi di incoraggiamento, cori, striscioni, torce luminose e fumogeni. Si è trattato di una partenza ben diversa, il club non aveva reso nota l’ora della prima seduta. Hanno parlato con la squadra il direttore generale Mechini e il tecnico Petrella. Questi ha indicato il cammino da seguire nelle prossime settimane. Presenti: l’assistente allenatore Morando, con Bocini, Tumbiolo, Finisini, oltre a Paletti e Sergi. Notati il vicepresidente Lami ed il consigliere Rosati. Dopo l’allenamento di lunedì la squadra ha ripreso ieri con una seduta tra pesi e piscina e poi con lavoro tecnico al pomeriggio. Per oggi è previsto un giorno di riposo per i rossoblù del presidente Gianmarco Bisogno; domani sarà svolto solo lavoro tecnico al pomeriggio. Venerdì, invece, giornata piena con piscina e pesi al mattino e tecnica al pomeriggio. Nel fine settimana la Emma Villas Codyeco Lupi tirerà il fiato dopo i primi giorni, in vista del torneo di A2 che scatterà a metà ottobre. Per lunedì e martedì prossimo, è stata fissata una doppia seduta. Dopo un riposo in programma mercoledì 27, ecco che il gruppo sosterrà altre due giornate piene di lavoro giovedì 28 e venerdì 29, con pesi e anche tecnica. I primi test amichevoli verranno effettuati all’inizio di settembre contro squadre di qualità, per capire i progressi nell’avvicinamento alla prima di campionato di A2, in quel di Pineto degli Abruzzi. Marco Lepri