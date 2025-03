Volley serie a2. Conad obbligata al risultato pieno

Conad (22), non puoi sbagliare. Alle 18 al PalaBigi va in scena il match con Porto Viro (27) valido per la terzultima giornata. Reggio ha 3 lunghezze da recuperare sulla terzultima piazza, occupata da Macerata, che vale la salvezza e sa di dover fare risultato pieno per continuare a sperare. Non sarà facile, perché Porto Viro si è ripresa superando il fanalino Palmi, ormai spacciato, e sa di dover far punti per allontanarsi dalla zona calda.

Bene faranno gli uomini di Fanuli a concentrarsi solo su se stessi ma, non essendo padroni del proprio destino, occorre dare un occhio a ciò che accade sugli altri campi: Macerata gioca in casa con Cuneo, quinta della classe; anche Cantù (e qui il rammarico per il kappao di 2 settimane fa è tanto), come i rivali di giornata, è a +5 sulla Conad e non è al sicuro: i brianzoli giocano davanti al pubblico amico, ospitando la terza, Ravenna.