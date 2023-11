Volley Serie A2. Conad: primo hurrà al PalaBigi: "Era fondamentale vincere»

REGGIO EMILIA

3

SANTA CROCE

1

CONAD TRICOLORE: Caciagli ne, Mariano 9, Sesto ne, Sperotto 3, Catellani, Maiocchi, Gasparini 1, Bonola 9, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 6, Marks 23, Guerrini, Suraci 15. All. Fanuli.

SANTA CROCE: Allik 11, Gabriellini (L), Coscione 2, Parodi 5, Brucini, Cargioli 4, Russo 3, Colli 2, Petratti 1, Gatto 1, Giannini, Loreti (L), Mati 8, Lawrence 3. All. Bulleri.

Arbitri: De Simeis e Nava.

Parziali 25-12, 25-9, 17-25, 25-19.

Note: ace 5-2, service errors 17-10, muri 13-6. Attacco 52%-34%, ricezione 56%54%.

Prima vittoria interna della stagione per la Conad (13), che regola in 4 set la Kemas Lamipel Santa Croce (5). La partenza della squadra cittadina è strepitosa e i toscani, penultimi e con tanti infortuni alle spalle, non riescono a replicare: Reggio vola immediatamente al +9, gestisce il tentativo di rimonta avversario e chiude sul 25-12 grazie ad un errore dell’ex Cargioli dalla linea dei 9 metri. Al cambio di campo, anziché abbassare il ritmo, Marks e compagni accelerano ulteriormente: Bonola è insuperabile a muro, poi realizza il 24-8 al servizio e ancora una volta un errore in battuta dei toscani regala ai padroni di casa il 2-0 con un netto 25-9. Santa Croce reagisce nel terzo parziale, quando Bulleri inserisce Pardo e Parodi per Lawrence e Colli: l’estone Allik trova il 12-17, Volpe prova a tenere i suoi in partita ma senza successo e gli ospiti accorciano col punteggio di 17-25. Il quarto set parte in equilibrio, prima che Mariano metta a terra il 10-5; Santa Croce ricuce, ma trova in Suraci un ostacolo insuperabile: il numero 17 piazza l’attacco in parallela del 23-18, poi fa esplodere il PalaBigi col mani-out che chiude la partita.

Coach Fanuli. "E’ andata bene dal punto di vista del risultato, era quello che volevamo e ce lo ripetiamo da inizio settimana. I ragazzi sono stati molto attenti su quanto ci eravamo detti in spogliatoio, era fondamentale portare a casa questa partita, soprattutto davanti al nostro pubblico e quindi va fatto un grandissimo applauso a tutti. Penso che questa serata faccia bene all’ambiente, al morale e alla società che ci permette di fare il nostro lavoro al meglio" sono le parole di Fabio Fanuli al termine del match.

d.r.