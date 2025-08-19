Volley serie a2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena, debutto al PalaParenti. Il vicepresidente Lami: "Possiamo fare molto bene»

Per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena quello di ieri è stato il primo giorno di lavoro della nuova stagione. La squadra si è ritrovata al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, poi il discorso al gruppo della dirigenza e le prime parole di coach, Francesco Petrella: preparazione e obiettivi sono stati due dei termini chiave nel discorso dell’allenatore, che ha indicato il cammino da seguire nelle prossime settimane. "E’ come il primo giorno di scuola – dice Alberto Lami vicepresidente Emma Villas Codyeco Lupi Siena –: c’è molta emozione e anche grandi aspettative in un gruppo nuovo che deve essere amalgamato. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Obiettivi? È prematuro, non ci sbilanciamo anche se sono convinto che possiamo fare molto bene. Vediamo come si evolverà la preparazione e soprattutto la stagione, per poi capire realmente quali possano essere le potenzialità di questi ragazzi".

Dopo l’allenamento di ieri la squadra riprenderà oggi con una seduta tra pesi e piscina, e con lavoro tecnico al pomeriggio. Domani è previsto un giorno di riposo per il gruppo, che giovedì effettuerà lavoro tecnico al pomeriggio; venerdì sarà invece una giornata piena con piscina e pesi al mattino e tecnica al pomeriggio. Sabato e domenica il gruppo tirerà un po’ il fiato. La società nel frattempo sta pianificando le amichevoli precampionato da effettuare nelle prossime settimane per capire i progressi del gruppo in vista dell’inizio del campionato di A2.