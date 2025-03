Volley serie A2. Emma Villas lotta per conquistare il quinto posto

Manca soltanto una giornata di campionato per completare la regular season e delineare la griglia dei playoff che inizieranno domenica 23 marzo. Per effetto dei risultati della venticinquesima giornata, Emma Villas ha due sole possibilità di piazzamento: quinto posto, che evoca dolci ricordi (era la stessa testa di serie occupata nel 2018, l’anno della vittoria del campionato), oppure sesto posto.

L’unica combinazione per cui Emma Villas può agguantare la quinta casella è una vittoria piena a Reggio Emilia unita a una sconfitta in tre o quattro set di Cuneo ad Aversa; in quel caso Emma Villas e Acqua San Bernardo sarebbero affiancate a quota 46 punti, ma i biancoblù sarebbero davanti per numero di vittorie (16) rispetto ai piemontesi (15). In caso di sorpasso su Cuneo, l’avversaria nei playoff sarebbe Aversa.

Più ampio lo spettro delle possibili avversarie qualora Emma Villas dovesse concludere al sesto posto, perché andrebbe a incrociare la testa di serie numero tre pescando una fra Prata di Pordenone (53 punti), Brescia (53) e Ravenna (51).

La situazione in vetta è stata resa più incerta dal colpaccio di Macerata che ha espugnato il campo della capolista, permettendo così a Brescia di affiancarla e a Ravenna di cullare qualche speranza (invero residua) di agguantare la testa di serie numero uno. Se Prata di Pordenone vince a Fano in tre o quattro set il primo posto è suo, perché anche in caso di parità con Brescia avrebbe la meglio per quoziente set; Ravenna per fare il doppio sorpasso deve agganciare entrambe le rivali (a 54 o 53 punti non fa differenza) prevalendo poi con entrambe per il maggior numero di vittorie.

Già detto di Prata di Pordenone a Fano, Brescia ospita Cantù mentre Ravenna va a Macerata, per cui sulla carta sembra difficile che i romagnoli possano migliorare l’attuale terza posizione. La giornata numero ventisei inizierà per tutti domenica alle 18.