Volley serie A2. Emma Villas sempre più vicina a Santa Croce

Ancora nessuna novità ufficiale in casa Emma Villas col team biancoblù che proprio in queste ore sta concludendo le consuete visite ai partner commerciali prima del ‘rompete le righe’ dei giocatori della squadra di coach Graziosi che arriverà già nelle prossime ore. I contatti con Santa Croce però proseguono e la collaborazione tra i due club sembra essere ormai prossima a finire nero su bianco. Tutto sta nel capire se e in che modalità la società del presidente Bisogno intende trasferire l’attività in provincia di Pisa, dove la locale formazione è in piena lotta per salire dalla serie B alla A3. Le basi dell’accordo sembrano, secondo le voci che arrivano anche da ambienti vicini al team biancorosso, includere il trasferimento della prima squadra a Santa Croce con poi le gare casalinghe che saranno giocate ancora al PalaEstra almeno per un’altra stagione. In ogni caso una decisione definitiva sarà presa presto e poi si passerà alla costruzione di una squadra che dovrebbe essere molto diversa da quella che ha terminato la sua stagione lo scorso 1 maggio a Prata di Pordenone in Coppa Italia di categoria. Graziosi andrà a Taranto dove potrebbe seguirlo il palleggiatore francese Nevot, mentre Nelli dovrebbe tornare in Superlega dopo l’ottima annata senese. Intanto si è conclusa l’annata del volley nazionale col trionfo della Sir Perugia dell’ex Emma Villas Yuki Ishikawa in Champions League e le promozioni dei lucani di Lagonegro e dei campani di Sorrento in A2. Il quadro delle 14 partecipanti alla seconda serie per il 2025/26 è quindi definito anche se resta il dubbio legato ad Acicastello (Catania) che sembra in procinto di rinunciare all’iscrizione. Al suo posto potrebbe salire una tra Palmi e Reggio Emilia, retrocesse in A3 lo scorso marzo al termine della regular season.

g.d.l.