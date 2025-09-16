Volley serie A2. Emma Villas, sabato primo allenamento congiunto con la Consar Ravenna

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha iniziato ieri la sua quinta settimana di preparazione con un doppio allenamento al PalaParenti di Santa Croce. Oggi in programma una sola seduta pomeridiana, domani altro doppio allenamento prima di un giorno di riposo previsto per giovedì. Venerdì altra doppia seduta per i ragazzi di coach Petrella, che sabato (alle 17) saranno impegnati nel primo allenamento congiunto della stagione al Pala Costa di Ravenna con la Consar, una diretta concorrente del prossimo campionato di serie A2. "La squadra è ottima e mi sto trovando molto bene con il gruppo – dice Alessio Matteini, schiacciatore pratese classe 2005 –. Sono contento di aver individuato un ruolo preciso, che è quello del posto 4, in modo da poter lavorare per consolidarmi in questa posizione anche grazie agli allenamenti con compagni molto forti. Con questo gruppo secondo me ci sono ottime prospettive e possiamo fare grandi cose. C’è grande professionalità nello staff e in coach Petrella, che è un tecnico molto preparato ed attento ai dettagli. Grazie a lui credo di poter migliorare molto".

Un altro giovane del gruppo è il secondo libero Duccio Bini. "Ritmi e livello di queste prime settimane di lavoro della stagione sono molto importanti, ma mi sto trovando bene. Ovviamente è un livello molto più alto rispetto a ciò a cui ero abituato, ma è allo stesso tempo uno stimolo e una fortuna. Sono felice di essere qui ed essere stato coinvolto in questo progetto, che è molto ambizioso con l’unione di due società importanti", conclude il giocatore, lo scorso anno protagonista della vittoria del campionato di serie B dei Lupi. La nuova società nel frattempo ha comunicato che Synergie rimane al fianco del progetto creato con la joint venture tra Siena e Santa Croce sull’Arno e sarà official partner dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena per la prossima stagione agonistica.