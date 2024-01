Volley Serie A2. Emma Villas Milan: "Conquistati tre punti pesanti»

Con il quinto successo consecutivo Emma Villas veleggia nei quartieri alti della classifica, anche se Cuneo si è riappropriata del secondo posto espugnando ieri in quattro set il parquet di Aversa. Il segmento di calendario di inizio 2024 non è impossibile, ma i ragazzi di coach Graziosi lo stanno sfruttando alla perfezione. Il successo di Pineto è stato netto (3-0) e ha riproposto a ottimi livelli Sebastiano Milan, il cui campionato finora era stato più ombre che luci tanto da aver perso la titolarità a vantaggio di Tallone. A Pineto, dove era stato grande protagonista nella passata stagione, ha ritrovato il suo potenziale: "Io ho giocato qui e ho indossato la maglia di Pineto, so quanto sia difficile sfidare questa squadra che ha qualità – ha detto –. Abbiamo avuto un buon impatto contro una squadra che macina volley. Loro non stanno attraversando un bellissimo momento, ma io conosco questi ragazzi e so che sono dei giocatori forti. Abbiamo conquistato tre punti contro una squadra che è molto pericolosa. Noi stiamo lavorando bene e stiamo trovando dei buoni meccanismi di squadra. Dobbiamo continuare così perché la strada è ancora lunga. Sul servizio stiamo lavorando tanto, per una squadra fisica come la nostra la fase break è fondamentale". Milan ha conteso a Pierotti il ruolo di mvp del match, poi andato allo schiacciatore marchigiano: "Ci tenevamo a fare bene per proseguire nella scia positiva – ha commentato Pierotti – Questo successo ci dà ancora più morale, credo che siamo sulla strada giusta. Siamo contenti per la vittoria, non era una gara semplice. Abbiamo giocato bene in tutti i fondamentali, abbiamo pure difeso tanto. Partita dopo partita stiamo mettendo dei tasselli in più per costruire qualcosa di buono. Il premio di mvp? Mi fa piacere, ma sono più contento della vittoria della squadra ed è stato un successo del collettivo perché tutti abbiamo giocato bene". Prossimo avversario, la Conad Reggio Emilia sabato alle 20,30 al Palaestra.