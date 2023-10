Volley serie A2 femminile. Bartoccini con Padova: "Tifosi, vi aspettiamo»

PERUGIA – Quarta giornata di serie A2 femminile per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che al Pala-Barton oggi (ore 17) affronta una formazione che non ha ancora vinto, la Nuvolí AltaFratte Padova. In questo periodo dell’anno non bisogna assolutamente prendere sottogamba nessun impegno, le ragazze di coach Andrea Giovi nelle statistiche sono in vetta ai punti realizzati e seconde negli ace e nel muro. Alla vigilia parla il viceallenatore Guido Marangi: "Padova è una squadra affiatata. Possiamo dire tranquillamente che la nostra condizione generale della squadra è in crescita. Giocare in casa è una cosa bellissima. Speriamo di ritrovare l’ottimo pubblico della prima giornata". Un duello nel quale le padrone di casa faranno perno sulla centrale Asia Cogliandro e sulla schiacciatrice Gaia Traballi che si annunciano in crescita. Le ospiti dirette dal coach Vincenzo Rondinelli sono ancora in fase di assemblaggio e non perdono la fiducia. Tra le venete i punti di forza paiono concentrati in posto-tre dove spiccano la centrale Francesca Volpin, quinta negli ace, e la compagna di reparto Ilaria Fanelli, quarta a muro.

Perugia: Ricci - Montano, Cogliandro - Bartolini, Traballi - Kosareva, Sirressi (L).

Padova: Magnabosco - Wabersich, Volpin - Fanelli, Naselli - Pasa, Masiero (L).

Arbitri: Andrea Bonomo (RM) e Luca Pescatore (RM).

Alberto Aglietti