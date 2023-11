Volley serie a2 femminile. La capolista Bartoccini va a Brescia

Comincia il girone di ritorno in serie A2 femminile e la Bartoccini Fortinfissi Perugia oggi scende in campo alla residenza della Valsabbina Millenium Brescia, una delle poche formazioni che l’ha portata al tie-break. Le lombarde dell’allenatore Alessandro Beltrami in casa hanno ceduto solo una volta, a dargli sicurezza è la concretezza in battuta dell’opposta israeliana Polina Malik e in ricezione della libero Ylenia Pericati. Le ragazze del tecnico Andrea Giovi sanno di essere davanti ad una delle gare più difficili, sarà fondamentale l’apporto a muro della centrale Benedetta Bartolini, ed in attacco della schiacciatrice Dayana Kosareva. Il match sarà visibile sulla piattaforma web volleyballworld.tv e anche su Lombardia tv (sul territorio nazionale canale 244).

Brescia: Scacchetti, Malik, Babatunde, Torcolacci, Pamio, Fiorio, Pericati.

Perugia: Ricci - Montano, Bartolini - Cogliandro, Traballi - Kosareva, Sirressi (L).