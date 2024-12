Volley serie A2 femminile. Omag Mt da capolista a Costa Volpino

Dopo la bella vittoria casalinga davanti ad una splendida cornice di pubblico contro l’Akademia Sant’Anna Messina, che ha sigillato il primo posto in classifica al termine del girone di andata, la Omag Mt San Giovanni oggi affronterà l’insidiosa trasferta di Costa Volpino. La squadra di coach Luciano Cominetti, padrona di casa, invece arriva al giro di boa al sesto posto in classifica con undici punti, tre vittorie e sei sconfitte, ma con una grande carica per aver vinto una settimana fa per tre a uno proprio l’ultima gara del girone di andata contro la Cbl Balducci Hr Macerata, considerata una delle corazzate di questo campionato di serie A2. Rispetto alla gara di andata, poi, la squadra bergamasca può contare sulla turca Buket Yilmaz, classe 1994, ingaggiata a campionato in corso per sostituire, dopo la rescissione del contratto, Lana Silva Conceicao. Sarà un mese di dicembre intenso quello poiché le marignanesi saranno impegnate anche nei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa: giocheranno davanti ai propri tifosi anche mercoledì 18 dicembre contro l’Esperia Cremona, quarta classificata del girone B. Oggi coach Cominetti dovrebbe schierare in palleggio Dall’Orto opposta a Valentina Zago, centrali Brandi e Ferrarini, laterali la lettone Neciporuka e Buffo, libero Nicole Gamba. Starting six classico per l’Omag-Mt coach Massimo Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

Luca Pizzagalli