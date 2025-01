Volley serie A2 femminile. San Giovanni si mette alla prova con Brescia

Parte oggi il mini ciclo di ferro che dirà dove può arrivare davvero Omag Mt San Giovanni quest’anno nell’A2 di volley femminile. La prima sfida è di scena al Pala Marignano contro la squadra di coach Matteo Solforati, la Millenium Brescia, ora quarta forza del girone A (si inizia alle 17). Quindi poi le marignanesi faranno visita all’Akademia Messina, seconda in classifica a quattro lunghezze da Omag-Mt, domenica prossima, e infine poi il 9 febbraio finalissima di Coppa Italia a Bologna contro Trento.

Intanto quest’oggi per la penultima gara di regular season, al Pala Marignano arriva il sestetto della Valsabbina Millenium Brescia. Un sestetto ambizioso che però ha perso la forte schiacciatrice camerunense Simone Bikatal (rottura del crociato per lei), sostituita dalla giovane slovena, classe 2006, Mija Siftar, giocatrice dalle grandi potenzialità. Le marignanesi dovranno fare attenzione alle schiacciatrici Siftar e Pistolesi, all’opposto Davidovic e alla giovane centrale Meli, cui si aggiungono la palleggiatrice Scacchetti, l’esperto centrale Viola Tonello e il libero Scognamillo.

Da ricordare anche che il coach bresciano Solforati è un ex della partita, in quanto ha allenato San Giovanni 8 anni fa. Mentre l’attuale coach marignanese Massimo Bellano, avendo a disposizione tutte le atlete, dovrebbe schierare la formazione tipo con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

Luca Pizzagalli