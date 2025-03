Volley serie A2 femminile. San Giovanni non vuole concedersi pause

Dopo la lunga trasferta di Lecce la Omag Mt San Giovanni torna quest’oggi al Palamarignano (ore 17) per sfidare Esperia Cremona nell’ultima giornata di andata della Pool Promozione. I due sestetti in questa stagione sportiva si sono già incontrati in occasione della sfida in gara unica dei quarti di finale in Coppa Italia Frecciarossa, vinta dall’Omag-Mt con il punteggio di 3-0. Le marignanesi guidano la classifica con 58 punti, le atlete di Cremona occupano l’ottava posizione della graduatoria, distanziate di 23 lunghezze. Ma le marignanesi non vogliano assolutamente concedersi pause per centrare l’obiettivo principale, l’accesso diretto alla serie A1.

Rispetto alla gara di Coppa Italia è cambiata la guida tecnica a Cremona e la squadra del neo presidente Stefano Fioretti, infatti, è stata affidata dal mese di gennaio a Enrico Mazzola. Il roster cremonese vede Veronica Taborelli nel ruolo di opposto e Sofia Turlà in regia, affiancata dalla giovane classe 2005 Gaia Zorzetto. Il reparto centrali è composto dalla riconfermata Matilde Munarini, da Nicole Modesti e dalla giovane varesina Dalila Marchesini. In attacco brillano Alessia Arciprete e Sara Bellia. Chiudono il reparto schiacciatrici Vera Bondarenko e Sofia Felappi, in seconda linea la torinese esperta Francesca Parlangeli e la giovane Ilaria Maiezza. Bellano dovrebbe affidarsi allo starting six classico con Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

Luca Pizzagalli