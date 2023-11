Volley serie A2 femminile. San Giovanni sfida Melendugno: "Vogliamo restare in vetta»

San Giovanni torna in campo al PalaMarignano questo pomeriggio (ore 17) per il quinto turno del campionato di serie A2 volley femminile contro Melendugno. Una partita che farà da spartiacque tra la bella vittoria a Cremona (3-1) e il big-match contro Macerata, sempre in casa al PalaMarignano, di domenica prossima. Ma quale è lo stato di forma delle ragazze? "Stiamo psicologicamente bene – risponde il presidente Stefano Manconi – perché vincere aiuta, ma ci portiamo dietro acciacchi e infortuni. Saguatti è ancora fuori. Oltretutto abbiamo Nardo e Caforio che hanno malanni dalla settimana scorsa, anche se leggermente in miglioramento". Sulla strada di San Giovanni c’è una neopromossa, da non sottovalutare. "Assolutamente no, anche perché Melendugno può contare su una palleggiatrice di esperienza come Caracuta, che ha giocato anche in A1, e due promettenti giovani in attacco come Stival e Rafelli. Non dobbiamo abbassare la guardia" avverte il presidente. Si attende il pubblico delle grandi occasioni per il turno infrasettimanale che arriva in un giorno di festa. "Chiediamo come sempre al nostro pubblico di darci quella spinta che ci può servire a fare ancora meglio".

L’Omag Mt ha totalizzato 10 punti nelle prime 4 partite. "Siamo contenti – dice Manconi – se si considera che abbiamo giocato a Cremona e a Montecchio, e in quest’ultimo caso abbiamo sfiorato pure la vittoria, peccato per quel terzo set in cui si è fatta male pure la Saguatti. Ma siamo primi e quasi a punteggio pieno". E adesso arrivano due turni casalinghi che potrebbero davvero lanciare le marignanesi.

Luca Pizzagalli