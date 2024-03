Volley serie A2 femminile. San Giovanni, uno spareggio per i playoff

Per la seconda partita di ritorno della Pool Promozione arriva oggi al PalaMarignano (ore 17) la Tecnoteam Esperia Volley Como. Una partita che si annuncia decisiva per la rincorsa al quinto posto, ultima casella decisiva per i playoff. Infatti San Giovanni deve recuperare 3 punti a Talmassons, attuale quinta, ma Como insegue San Giovanni ad appena una lunghezza. Dunque la partita di oggi potrebbe essere decisiva in un senso o nell’altro. Como, dopo la salvezza dell’anno scorso, si è rinforzata ottimamente con una campagna acquisti importante. L’opposta slovena Eva Zatkovic e la banda argentina Daniela Soledad Bulaich Simian hanno incontrato qualche difficoltà all’inizio di campionato ma poi sono diventate i punti di forza del sestetto lombardo. Da ricordare la vittoria dell’andata delle lombarde contro l’Omag Mt con il punteggio di 3-1. "Noi vogliamo partire subito forte – dice Stefano Manconi, presidente Omag Mt – perché sarebbe fondamentale una vittoria da 3 punti. Una vittoria che eliminerebbe quasi sicuramente Como dalla corsa al quinto posto e ci proietterebbe a ridosso di Talmassons e Macerata impegnate nello scontro diretto". Alcune statistiche raccontano bene lo stato di salute delle due squadre di oggi: le lombarde hanno segnato 1.427 punti su 86 set giocati, mentre le romagnole 1.513 su 91 set. In attacco le percentuali sorridono al sestetto marignanese perché sui 3.021 attacchi ha ottenuto il 39% dei punti, le lombarde il 36,4%.

Luca Pizzagalli