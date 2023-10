Volley serie A2 femminile. Tre vittorie messe in fila. Come va la Bartoccini

PERUGIA – Ha iniziato bene la Bartoccini Fortinfissi Perugia che in serie A2 femminile ha colto tre affermazioni consecutive. Sono tornate con due punti da Talmassons le magliette nere che si trovano ora a due punti dalla vetta. Tra le artefici del buon inizio c’è la palleggiatrice Maria Irene Ricci che ha detto: "Domenica è stata una partita tosta, l’avversaria ha giocato una gran pallavolo e non ha mai mollato. Siamo state un po’ ingenue nel quarto set a non chiudere. Ne avevamo la possibilità, ma con qualche errore di troppo abbiamo fatto rientrare le rivali. Il tie-break è il set più difficile da vincere ma siamo state brave a ritrovare il filo del gioco. Personalmente cerco di variare il gioco, Traballi era veramente in forma e chiamava ogni pallone tirando delle cannonate pazzesche senza starci troppo a ragionare. Per questo ho cercato spesso lei nei momenti più scottanti". Ora si volta pagina e si comincia a pensare al prossimo impegno, quello casalingo di domenica 29 ottobre contro Padova. "Aldilà della classifica, sarà una partita di difficile. Le squadre che affrontano una realtà ambiziosa come la nostra, hanno grossi stimoli e cercano sempre di dare il 100%".

Alberto Aglietti