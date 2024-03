Volley serie A2 femminile[/OCCSPORT]. Bartoccini ospita Montecchio. Count-down per la promozione

Quattro giornate al termine della serie A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia sente odore di promozione ma rimane concentrata. La schiacciatrice Giulia Viscioni descrive il momento: "La scorsa settimana è stata molto importante e intensa. C’era grande voglia di riscatto dopo il kappao con San Giovanni in Marignano. Qualche dubbio c’era, perché comunque, con due sole sconfitte in tutta la stagione, non siamo così abituate a perdere. Siamo andate a Macerata con l’idea di prendere i tre punti, alla fine ne sono arrivati due, ma va bene lo stesso. Affrontiamo ora Montecchio Maggiore che non è più in corsa per i play-off e dunque ha sicuramente molto meno da perdere rispetto a noi". L’aspetto psicologico appare importante. "Sarà questa la difficoltà più grossa di questa sfida – dice Viscioni – ma noi siamo determinate a vincere davanti al nostro pubblico. I calcoli su quando potrebbe arrivare la certezza della promozione sono qualcosa che esiste tra noi compagne. Sarei bugiarda se dicessi il contrario. Guardando avanti spero che alla gara casalinga con San Giovanni in Marignano ci arriviamo con l’obiettivo già in tasca. Sogno già quella sfida, non potevo sperare in una chiusura migliore a livello di calendario".

Alberto Aglietti