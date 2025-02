Volley serie A2. Fgl Zuma, Tesi: "Bella prova di carattere ad Olbia»

La Fgl-Zuma Castelfranco rilancia le sue ambizioni di salvezza dopo la vittoria esterna contro la Resinglass Olbia, arrivata dopo quasi tre ore di gioco. Ottima la prova del libero Melissa Tesi, in campo al posto dell’influenzata Veronica Bisconti. Tesi ha guidato la seconda linea castelfranchese con personalità e contribuito al successo della sua squadra il primo della Pool Salvezza giunto alla terza giornata del girone di andata.

"Da un lato ero tranquilla, dall’altro percepivo quella giusta pressione che si prova solitamente il giorno della gara- commenta la giocatrice della squadra castelfranchese – e ringrazio le mie compagne di squadra perché mi hanno dimostrato fiducia e questo mi ha spinto a dare il massimo. Sono contenta della mia prestazione, ovviamente si può sempre migliorare ma credo di aver offerto il mio contributo".

In terra sarda è stata una maratona, in cui Castelfranco – sotto due set a zero – è riuscita a riprendere le avversarie e vincere al tie-break. Un risultato da cui emerge una grande capacità di reazione del team di coach Bracci salito a quota 21 punti. "Di sicuro il carattere è uno degli aspetti più convincenti che ci portiamo dietro da questa partita- prosegue Melissa - ci serviva strappare dei punti, siamo state brave a mantenere alta la concentrazione per portare a casa la vittoria".

Un successo che rafforza la fiducia nei propri mezzi. "Ci ha fatto ulteriormente rendere conto di quelle che sono le nostre potenzialità e, in vista dei futuri incontri, ci darà una maggiore carica positiva".

Stefania Ramerini