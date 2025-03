Volley serie A2. Fgl-Zuma, punto d’oro contro la capolista

Bressan Offanengo 3Fgl-Zuma CastelfrancO 2

Trasporti Bressan Offanengo: Bridi n.e., Martinelli 17 Salvatori 14, Compagnin, Favaretto 2, Campagnolo n.e., Lucherini (L) n.e., Tellone (L), Rodic 15, Tommasini, Caneva 11, Nardelli 15, Pinetti n.e., Bole 1. Allenatore: Giorgio Bolzoni.

Fgl-Zuma Castelfranco: Zuccarelli 13, Colzi 11, Salinas 14, Tosi, Braida 2, Vecerina 12, Ferraro 2, Tesi (L) n.e., Fucka 8, Fava 3, Lotti, Bisconti (L). Allenatore: Bracci.

Note: successione set 18-25,19-25, 25-15, 25-22, 15-11.

Un punto importante e che fa morale, ma una sconfitta che lascia comunque l’amaro in bocca. La Fgl-Zuma Castelfranco Pisa perde al tie-break in casa dell’Offanengo al termine di una gara in cui le castelfranchesi non sono riuscite a capitalizzare i due set di vantaggio. La squadra di coach Marco Bracci gioca due grandi frazioni, dominando la prima e mostrando una straordinaria forza di reazione nella seconda quando era in svantaggio addirittura 9-1. Poi, però, subisce la determinazione della formazione cremasca che nel terzo set riapre la partita e nel quarto la rimette in parità e festeggiando al tie-break. Per la Fgl-Zuma in ogni modo un punto in trasferta conquistato contro la capolista della pool salvezza. "Abbiamo iniziato bene, mettendo in difficoltà le nostre avversarie che invece hanno commesso qualche errore di troppo – commenta coach Bracci - dal terzo set hanno migliorato la loro fase di ricezione mentre noi abbiamo fatto un po’ più fatica a contenerle a muro, così come il nostro attacco non ha funzionato allo stesso modo dei parziali precedenti. Da questa partita dobbiamo imparare a continuare a giocare anche quando l’avversario si rialza".