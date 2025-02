Volley serie A2. Fgl-Zuma, tanta voglia di riscatto. "Mese difficile»

Parola d’ordine riscatto. Non ci sono scusanti per la Fgl-Zuma Castelfranco stasera impegnata al PalaParenti di Santa Croce per la seconda giornata di andata del campionato della Pool Salvezza di A2. Un turno infrasettimanale con fischio d’inizio alle 20,30 e al di là della rete ci sarà la formazione Tenaglia Abruzzo Volley, reduce dalla vittoria al tie-break contro Mondovì in quella che è stata la sfida tra le due squadre ultime Classificate nei rispettivi gironi di regular season. Per il team di coach Marco Bracci sarà importante mettersi alle spalle il passo falso dello scorso weekend, trasferta persa 3-0 - e conquistare punti in ottica salvezza.

"Abbiamo voglia di riscattarci, ce lo meritiamo anche dopo l’ultimo mese difficile che abbiamo attraversato per via degli acciacchi con cui diverse giocatrici della nostra squadra hanno dovuto fare i conti – commenta la schiacciatrice Alessia Tosi della squadra castelfranchese – contro Concorezzo non hanno funzionato i meccanismi di muro-difesa, su cui puntiamo molto essendo uno dei nostri punti di forza. Tornare a giocare subito è sicuramente un bene, perché non abbiamo tempo per guardarci indietro ma dobbiamo pensare già alla prossima sfida".

Quindi Tosi si proietta sul match contro la formazione abruzzese da non sottovalutare vista la tenacia con la quale si è imposta domenica scorsa al quinto set passando a quota 7 punti contro i 19 delle toscane che chiamano a raccolta tutti i loro tifosi e sostenitori in questa sfida delicata dove servirà conquistare tutta la posta in palio.

"Abbiamo studiato bene le nostre avversarie e scenderemo in campo con la voglia di divertirci e dare il massimo", conclude la schiacciatrice biancoblù. Poi nessuna pausa per la Fgl-Zuma Castelfranco, anzi per lei addirittura un anticipo della terza giornata in programma sabato sera a Olbia.

Stefania Ramerini