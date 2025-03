Volley serie A2. Fgl-Zuma, una vittoria che ci voleva. Bracci: "Ottima prova in difesa»

FGL-ZUMA CASTELFRANCO3TECNOTEAM ALBESE1

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 14, Colzi 15, Salinas 20, Tosi n.e., Braida 1, Vecerina 19, Ferraro 4, Tesi (L) n.e., Fucka 12, Fava, Lotti n.e., Bisconti (L). Allenatore: Marco Bracci.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Rimoldi 2, Veneriano 13, Colombino 13, Mazzon 8, Bernasconi 4, Grigolo 12, Longobardi 1, Pericati (L) pos 43% – prf 18%, Baldi 13, Tajè n.e., Mancastroppa, Vigano n.e., Radice (L). Allenatore: Mauro Chiappafreddo.

Arbitri: Riccardo Faia e Giuseppe Resta. Al videocheck Gabriele Pulcini.

Note: 26/24 in 31’; 25/18 in 25’; 23/25 in 32’; 25/17 in 24’. Muri punto 13, aces 7, battute sbagliate 7. Muri punto 6, aces 2, battute sbagliate 6.

Torna a farsi vedere nel migliori dei modi la Fgl-Zuma Castelfranco che può gioire tra le mura amiche del PalaParenti al termine di una partita tutt’altro che scontata contro la Tecnoteam Albese Volley Como. Finisce 3-1 un match che regala tre punti meritati alla squadra guidata da Marco Bracci. Le castelfranchesi, galvanizzate dalla vittoria esterna della settimana precedente ad Olbia, ritrovano la loro proverbiale verve in difesa e la determinazione necessaria per portare a casa ogni punto. Caratteristiche che le hanno permesso di avere la meglio su un’avversaria presentatasi alla gara con il secondo posto nella classifica della pool salvezza. Coach Marco Bracci: "Siamo felicissimi per avere conquistato i tre punti, le ragazze hanno giocato una gran partita. Ottima prova in difesa, in battuta, abbiamo saputo mettere le nostre avversarie in difficoltà. Grandi meriti alle ragazze nel primo set, quando sotto di tre punti sono riuscite ad arrivare al 24/24 e poi a vincere. Se volessimo trovare il pelo nell’uovo potremmo dire che nel terzo set abbiamo avuto delle situazioni da sfruttare meglio".