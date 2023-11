Volley serie A2. I Lupi a caccia dei primi punti: "A Pordenone con tanta fiducia»

Seconda trasferta consecutiva per i Lupi della Kemas Lamipel di scena a Pordenone nell’anticipo della terza giornata d’andata con inizio alle ore 20,30. Il PalaCrisafullipuò contenere 3500 spettatori per cui ha l’idoneità per la Superlega, a cui se non proprio da quest’anno, la Tinet Prata può ambire. La formazione friulana si è aggiudicata i primi due confronti finora disputati, superando Reggio Emilia in casa e Siena al PalaParenti. A questo proposito va detto che oggi pomeriggio i senesi (ore 18) saranno di nuovo a Santa Croce per ospitare gli abruzzesi del Pineto. La squadra del presidente Gianmarco Bisogno sarà ancora al PalaParenti per l’indisponibilità del PalaEstra della città del Palio. Intanto i Lupi dell’allenatore pisano Bulleri, non hanno conquistato alcun punto nelle prime due partite, verbalizzando fra l’altro l’infortunio di capitan Colli, stiratosi in occasione di un test amichevole con Siena, pochi giorni prima della trasferta di Aversa. Colli ne avrà ancora per un po’ ed al suo posto giocheranno – probabilmente alternandosi – Gatto e Brucini. In Campania questi ultimi si sono dati daffare, come pure il centrale Russo, chiamato a sostituire Cargioli. Il centrale milanese dovrebbe essere della partita. I biancorossi proveranno a muovere la classifica anche se il pronostico è tutto dalla parte dei pordenonesi. Questi si presenteranno con: Alberini-Lucconi, Katalan-Scopelliti, Petras-Terpin e De Angelis libero. Coach Dante Boninfante dirigerà le operazioni con Samele Papi primo assistente. La prestazione di Aversa, sotto certi aspetti, è stata incoraggiante, soprattutto per il libero Loreti. Questi si è così espresso: "La società mi ha concesso una grande opportunità e giocare da libero, a 17 anni in A2, è una grande chance. L’emozione, soprattutto al debutto, è passata dopo poco".

Anche l’attaccante-ricettore Simone Parodi ha parlato prima di affrontare Prata: "Non ci aspettavamo un inizio di stagione così complicato. Ad Aversa è uscito il classico risultato bugiardo. Non meritavamo di perdere per 3-0, mi dispiace dirlo. Ora è il momento di pensare alla partita conto i gialloblù friulani. Abbiamo lavorato bene e dobbiamo guardare avanti fiduciosi".

Marco Lepri