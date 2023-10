Volley, serie A2. Kemas, due set giocati alla pari non bastano

Pordenone

3

Kemas LAMIPEL

0

PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Lucconi 16, Katalan 6, Scopelliti 5, Petras 3, Terpin 12, D’Amico (L), Bellanova, Truocchio, Iannaccone 6, Baldazzi, Sist n.e, Aiello (L) n.e, Pegoraro n.e. All: Boninfante.

KEMAS LAMIPEL: Coscione 1, Lawrence 19, Cargioli 9, Mati Pardo 6, Parodi 11, Brucini 2, Loreti (L), Russo, Giannini, Gatto, Matteini n.e, Gabbriellini (L) n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

Arbitri: Nava e Selmi.

Successione set: 25-23; 27-25; 25-18. Battute sbagliate Prata: 11; Aces: 2; Muri: 8. Battute sbagliate "Lupi": 15; Aces: 4; Muri: 5.

PORDENONE - Due set giocati alla pari, o quasi, non sono sufficienti alla Kemas Lamipel per strappare il set della bandiera in Friuli. I "Lupi" vengono sconfitti per 3-0 dalla favorita Prata di Pordenone che, sotto la direzione del regista Alberini, si porta per una notte in vetta alla classifica. I santacrocesi restano invece sul fondo, a quota zero dopo tre turni, con nove set persi ed uno solo nel carniere. Il piatto piange ma le attenuanti non mancano. L’assenza di capitan Colli, fermo per infortunio, si fa avvertire. Il periodo che i biancorossi stanno attraversando è di emergenza e di difficoltà. In questi casi meglio girare subito pagina, tornando prima possibile in campo. Mercoledì prossimo, festa di Ognissanti, la Kemas Lamipel ospiterà al PalaParenti il Ravenna del bomber Bovolenta; poi andrà domenica 5 ad Ortona, per svoltare quanto prima, facendo punti. A questo punto i "Lupi", il primo novembre, dovranno rivolgersi ai loro Santi protettori, per ottenere la loro benedizione. Il mercato potrebbe dare una mano, magari con uno straniero di qualità, per puntellare un reparto che avverte l’assenza di un uomo di equilibrio come Colli. Il giovane schiacciatore Brucini è stato schierato da titolare e, pur avendo messo a segno due soli punti, ha tenuto il campo con la dignità di chi cerca di mettersi in mostra, battendosi con decisione e volontà. I biancorossi hanno tenuto il passo dei friulani sia nel primo che nel secondo set. Nella prima frazione hanno messo il naso avanti sul 12-13 mettendosi poi sulla scia dei gialloblù di Boninfante, i quali hanno prevalso alla fine per 25-23. Nel secondo gioco la Kemas Lamipel è stata avanti più volte (9-11, 11-14, 14-16 e 22-23) senza mai trovare l’allungo vittorioso, venendo ripresa ed infine superata ai vantaggi da Lucconi e soci: 27-25. Diverso, per i pordenonesi il terzo ed ultimo set, incerto solo all’inizio (4-4) ma poi sempre sorvegliato con buoni margini da Iannaccone (subentrato ad uno spento Petras) e compagni. In questo caso i conciari hanno potuto poco, nonostante il prodigarsi dell’opposto Lawrence, miglior realizzatore della gara. I locali hanno infine prevalso per 25-18.

Marco Lepri