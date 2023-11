Volley serie A2. Kemas Lamipel a Ortona. Subito in campo Allik

I Lupi giocano domani pomeriggio a Ortona. Nell’impianto abruzzese, intitolato a Papa Giovanni XXIII, si giocherà la quinta d’andata con inizio alle 16. Stesso orario anche domenica prossima al PalaParenti con Cuneo. Domani debutterà nelle file della Kemas Lamipel l’estone Allik il nuovo acquisto del club biancorosso, corso ai ripari per tamponare, sugli esterni, la perdurante assenza di capitan Colli e per reagire ad un inizio di campionato alquanto complicato. Allik ha iniziato la stagione in corso in Israele. La guerra lo a indotto a cambiare aria, per cui eccolo a Santa Croce per aiutare la compagine allenata dal pisano Bulleri a riprendere quota, possibilmente da subito. Serve vincere a Ortona. Allik farà coppia, quale attaccante-ricettore con Parodi. Il giovane Brucini partirà dalla panchina, come pure Gatto. Confermati: Coscione, Lawrence, Cargioli, Pardo e Loreti. Gli adriatici di Lanci si presenteranno con Ferrato regista e Cantagalli opposto, Fabi e Patriarca centrali, Marshall e Bertoli di banda con Benedicendi libero. Finora Ortona, come gli stessi a Lupi, non ha mai vinto, conquistando però due punti al quinto set contro Porto Viro e Aversa. Anche Castellana Grotte ha due punti. Quello di domani è un match fra due squadre pronte a confrontarsi ed alla ricerca del rilancio, per non perdere del tutto la speranza, per non ritrovarsi scoraggiate in fondo alla classifica. Vedremo, alla fine di un incontro che si preannuncia equilibrato ed incerto, chi delle due ritroverà conforto e slancio.

Marco Lepri