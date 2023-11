Volley, Serie A2. Kemas, una partita da due volti. Zero punti a Reggio Emilia

Conad Reggio Emilia

3

Kemas Lamipel S. Croce

1

CONAD REGGIO EMILIA: Caciagli, Mariano 9, Sesto, Sperotto 3, Catellani, Maiocchi, Gasparini 1, Bonola 7, Torchia, Pochini, Volpe 5, Marks 24, Guerrini, Suraci 16. All. Fanuli.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Gabbriellini, Coscione 1, Parodi 4, Cargioli 5, Brucini, Russo 3, Matteini, Petratti 1, Gatto 1, Giannini, Loreti (L), Allik 11, Mati 8, Lawrence 3, Colli 2. All. Bulleri.

Arbitri dell’incontro: De Simeis Giuseppe, Nava Stefano

Note: Parziali: 25-12, 25-9, 17-25, 25-19

Battute sbagliate Conad Reggio Emilia: 17; Aces: 5 Muri: 14. Battute sbagliate Santa Croce: 10; Aces: 2; Muri: 6.

SANTA CROCE - Una partita dai due volti condanna la Kemas Lamipel alla sconfitta 3-1. Primi due parziali impalpabili, nonostante la buona notizia del rientro di Colli e l’entusiasmo dai sostenitori al seguito, terza e quarta frazione con un’ottima Santa Croce, superata soltanto nel finale da un’ottima Reggio Emilia. Nel primo set parte a mille Reggio Emilia, 4-0 con ace di Sperotto. Un altro punto diretto di Suraci vale il 7-1 Conad. Lawrence calpesta la linea, 15-5. Il primo “block” biancorosso è di Allik, La squadra di casa utilizza più volte il cambio tattico in battuta, con quello di Gasparini la squadra di coach Fanuli allunga ancora: 20-8. Conad non lascia respiro e il set scivola via velocemente.

Secondo parziale. Volpe chiude la strada a Lawrence, 5-2. La Kemas Lamipel lotta in fase di ricostruzione ma non riesce a trovare le rigiocate giuste per impensierire Reggio. Sul 14-6 Parodi entra al posto di Colli, Giannini rileva Coscione. Sul 16-6 secondo discrezionale di coach Bulleri. In campo, tra i biancorossi, anche Petratti per Allik. E’ un set difficile, 21-7. Conad chiude 25-9 sull’ennesimo errore dei ragazzi di Bulleri.

Bulleri prova a dare la scossa schierando Mati da opposto, Russo al centro in coppia con Cargioli e Parodi posto 4. Il punteggio iniziale da ragione al coach. Mati chiude la palla del 6-6 da seconda linea. Ace di Allik, 13-20, time-out di Fanuli. Sembra un’altra partita, la Kemas Lamipel mostra sicurezza, Parodi ottiene un gran cambiopalla e Cargioli va a prendere Marks a muro. Set indirizzato. Chiude Allik con l’ennesimo attacco sul muro.

Nel quarto set i padroni di casa escono dal torpore trascinati da un Marks inarrestabile. E’ il suo ace a portare la Conad a +3. Coach Bulleri non perde tempo e chiama a sè i ragazzi. Suraci chiude uno scambio lungo e combattuto, 10-5. Un missile in parallela di Mati esce di un niente e i locali salgono a + 3, 21-18. Time-out di Bulleri. Al rientro Bonola prende un gran muro punto. La bilancia del set, dopo tanto equilibrio, pende per Reggio Emilia. Chiude Suraci.