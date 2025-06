Volley serie A2. La nuova realtà dei Lupi prende forma. Arriva il centrale Bragatto: "Squadra di livello»

Arrivano le prime novità sull’organico della Emma Villas Codyeco Lupi Siena, la compagine sorta dalla collaborazione fra la città del Palio e Santa Croce, per la prossima stagione sportiva. Questa, come già annunciato, giocherà 9 delle 13 partite interne, a Siena e 4 al PalaParenti santacrocese. Alla presidenza Gianmarco Bisogno, nativo di Chiusi, nel senese. Lo schiacciatore Luigi Randazzo che aveva firmato lo scorso anno un contratto biennale con Siena, farà ancora parte del sodalizio toscano. L’attaccante sarà uno dei leader del gruppo che avrà nel modenese Francesco Petrella il responsabile tecnico. Sarà per Randazzo, (31 anni) nato a Catania, la seconda annata in serie A2 dopo la bellezza di tredici campionati disputati in Superlega.

"Ho incontrato coach Petrella – dice Randazzo – e, condividendo il suo progetto, sono entusiasta di lavorare con lui. La serie A2 è un torneo che sembra ogni anno sempre più difficile. Molte società effettuano investimenti importanti, arrivano tanti giocatori forti e da ciò deriva il fatto che il campionato diventa sempre più interessante e stimolante. Ripartiremo con la voglia di vivere una grande stagione". La Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha annunciato l’arrivo del centrale Marco Bragatto (27anni), alto metri 1,96. Nato a Ferrara, cresciuto nella storica società estense della Quattro Torri, è reduce dalla prima stagione in A2 della sua carriera, a Cantù. In precedenza, per lui, quattro anni di A3, con altrettante maglie: esordio a Portomaggiore (2020-21), quindi San Donà, Pineto e San Giustino, fino al gran salto del 2024-25. Nel palmares, una Coppa Italia e una Supercoppa di A3 conquistate nel 2023 con i colori dell’Abba Volley. "Sono molto determinato – dice Bragatto – mi aspetto una squadra di livello, costruita per far bene. Ho buone aspettative, poi come sempre parlerà il campo e bisognerà vedere anche la forza delle altre formazioni. Anche a livello individuale spero di riuscire a crescere in quei fondamentali in cui sono un pochino più carente".

Marco Lepri