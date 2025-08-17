Volley serie A2, l’obiettivo delle ragazze biancoblù sarà raggiungere una salvezza tranquilla. La Clai di Bendandi è pronta a fare sul serio. Vacanze finite: domani iniziano gli allenamenti

Le vacanze sono quasi finite, domani la Clai si metterà al lavoro in vista della nuova stagione. Qui comincerà la nuova avventura di coach Simone Bendandi arrivato a inizio estate, scelto dal presidente Stefano Mongardi per dare nuova linfa al progetto biancoblù. L’obiettivo è la permanenza in categoria da centrare il prima possibile. Imola è stata inserita nel girone A con Altamura, Offanengo, Modena, Busto Arsizio, Altino, Talmasson, Fasano, Brescia e Altafratte. Nove avversarie, 18 partite totali fra andata e ritorno, si parte il 6 ottobre con la trasferta di Altamura e si chiude il 18 gennaio, ancora lontano da casa sul campo di Fasano altra squadra pugliese inserita nel raggruppamento A.

Nella scorsa stagione la Clai si è salvata all’ultima giornata della seconda fase, quest’anno l’obiettivo è quello di farlo prima facendo in modo di non giocare gli ultimi mesi di campionato in apnea. La formula del torneo prevede che le prime cinque classificate dei due gironi vanno in Pool Promozione, al termine di questa fase chi fa più punti di tutti sle direttamente nella massima serie; il secondo pass promozione verrà assegnato alla vincente dei play off ad otto squadre.

Le restanti nove al termine della prima fase partecipano alla Pool Retrocessione, le ultime tre piazzate finiscono nel nuovo campionato di A3. La Clai ha costruito un gruppo con un livello tecnico più alto rispetto alla scorsa stagione. Quaranta giorni di lavoro senza soste dove la squadra si dividerà fra gli allenamenti a Imola e il ritiro. Per vedere la prima volta all’opera la Clai bisognerà attendere fino al 10 settembre quando le biancoblù andranno in Veneto per giocare l’amichevole con l’Altafratte squadra che Imola in campionato. C’è curiosità per vedere all’opera il gruppo di Bendandi, la voglia di stupire non manca.

Antonio Montefusco