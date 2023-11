Volley serie A2. Lupi, a Reggio Emilia per ripartire

Per l’ottava giornata d’andata la Kemas Lamipel sarà di scena domani pomeriggio (ore 18) al PalaBigi di Reggio Emilia. Biancorossi alla ricerca di punti dopo la sconfitta interna per 3-1 di domenica scorsa con Cantù, che ha rallentato la marcia per posizioni meno scomode, dopo le vittorie su Ortona e Cuneo. I Lupi stazionano al penultimo posto con 5 punti, mentre i reggiani (10 lunghezze) e decimo posto, controllano la situazione alle loro spalle. Leonardo Colli, capitano dei santacrocesi, ha riassaggiato in parte il campo con Cantù, facendo il suo ingresso in battuta in qualche occasione. Gradualmente l’atleta proverà a mettere minuti nelle gambe, per poi dare un apporto decisivo in dicembre. Forzare i tempi potrebbe pregiudicare la completa guarigione. Per tale motivo l’allenatore Bulleri schiererà Allik e Parodi di banda, recuperando per la panchina Gatto, assente nelle ultime due gare. Per gli altri ruoli tutti confermati, da Coscione a Lawrence, dai centrali Pardo e Cargioli al libero Loreti. I reggiani del tecnico Fanuli sono una squadra abituata al tie-break. Già sei le gare (su otto) terminate al quinto set, tra quelle finora disputate, con cinque sconfitte ed un solo successo.

Marco Lepri