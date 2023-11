VOLLEY, SERIE A2. Lupi al PalaParenti sfidano Ravenna: "Siamo cresciuti»

I Lupi tornano oggi in campo per affrontare Ravenna al PalaParenti alle 18. Kemas Lamipel intenzionata a ottenere la prima vittoria dopo tre sconfitte iniziali. La squadra di Bulleri è all’ultimo posto e la cosa, nel terzo millennio, non accadeva dalla stagione 2009-10, la prima di Blengini sulla panchina santacrocese. Quella squadra partì male perdendo quattro partite su cinque all’inizio. Poi si riprese alla grande, concludendo con un perentorio sesto posto, facendosi valere anche ai play-off. I giocatori c’erano. La formazione era la seguente: Falaschi-De Paula, Baldaccini-Dani, Mattioli-Noda e tosi libero. Al termine di quella stagione Blengini era già diventato il General Blen. Altri tempi. Oggi c’è da risollevarsi rapidamente per non restare attardati; occorre attendere il recupero di capitan Colli e, possibilmente, rinforzare l’organico con un attaccante-ricettore di qualità per tornare ad agganciare posizioni più tranquille in tempi medio-brevi, possibilmente già prima di Natale. Bulleri dà coraggio all’ambiente, invitando il pubblico ad incoraggiare i Lupi,unendosi al tifo della Curva che, anche a Pordenone, si è presentata con una sua devota rappresentanza. I primi due set giocati alla pari con i friulani, devono essere il punto di partenza per dare l’assalto ai romagnoli di Bonitta. "Siamo cresciuti rispetto ad Aversa – dice il coach dei conciari -. Servono serenità, continuità di allenamento e disponibilità degli atleti. Da Pordenone siamo usciti con maggiori certezze; sono consapevole che il tifo è dalla nostra parte e oggi con Ravenna ci sosterrà. Qualche punto lo faremo anche per merito dei tifosi". Accanto a Parodi, dovrebbe essere confermato Brucini.

Marco Lepri