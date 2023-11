Volley serie A2. Lupi, per voltare pagina arriva l’estone Karli Allik

I Lupi corrono ai ripari e si rinforzano. La Kemas Lamipel prova così a voltare pagina, per ritrovare convinzione e serenità in vista dei prossimi impegni. E’ giunto ieri a Santa Croce, il nazionale estone Karli Allik, schiacciatore ricettore, visto all’opera durante i recenti Europei, anche contro l’Italia a fine agosto, in occasione di Italia-Estonia: 3-0 per gli azzurri. Allik proviene dall’Hapoel Mate-Asher Ako, società della massima serie israeliana in cui aveva iniziato la stagione. Allik ha 27 anni ed è alto metri 1,94. E’ un giramondo del volley, avendo militato in Finlandia, Germania e Romania, oltre che in squadre estoni. I Lupi hanno cercato un atleta di esperienza, disposto a calarsi subito in una realtà di sudore e sacrificio. Coach Bulleri, in attesa del pieno recupero di Colli, potrà così disporre di maggiori soluzioni in attacco. La Kemas Lamipel, al netto dell’infortunio di Colli, è ultima dopo 4 sconfitte consecutive. Allik ha già eseguito ieri le rituali visite mediche ad Empoli, svolgendo nel pomeriggio una prima seduta di allenamento agli ordini dello staff biancorosso, ricevendo il saluto dei dirigenti e dei nuovi compagni di squadra.

M.L.