Volley, serie A2. Lupi, terzo successo consecutivo. Lawrence trascina la Kemas

Kemas Lamipel

3

Sferc Brescia

0

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 3, Allik 11, Mati 7, Lawrence 20, Colli 9, Cargioli 7, Gabbriellini (L), Parodi, Brucini, Giannini, Loreti (L), Matteini, Petratti, Gatto. All. Bulleri.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Erati 4, Braghini, Sarzi Sartori 2, Tiberti 1, Bettinzoli, Ferri 4, Cominetti 2, Malual, Franzoni, Ghirardi, Candeli 6, Klapwijk 14, Mijatovic, Pellegri, Gavilan 7. All. Zambonardi.

Arbitri: Selmi, Mesiano.

Note: Parziali: 25-22, 25-22, 25-19 Battute sbagliate Santa Croce: 10; Aces: 4; Muri: 9. Battute sbagliate Consoli Sferc Brescia: 11; Aces: 2, Muri: 7.

SANTA CROCE - La Kemas Lamipel vince per la terza volta consecutiva, superando Brescia con un punteggio di 3-0. Tutti i giocatori scelti dal coach Bulleri hanno dato una prestazione eccezionale. Entrambe le formazioni confermano i "starting six" previsti. La Kemas Lamipel schiera Coscione e Lawrence sulla diagonale principale, Allik e Colli in banda, Cargioli e Mati come centrali, e Loreti come libero. Consoli schiera Tiberti e Klapwjik in diagonale, Erati e Candeli come centrali, Gavilan e Cominetti in posizione 4, e Franzoni come libero. Il primo set è molto equilibrato, con entrambe le squadre che si sfidano con attacchi impressionanti. Sostenuti dal tifo, i giocatori biancorossi reagiscono al sorpasso di Brescia, che si porta avanti 11-12, e riescono a riprendersi il vantaggio fino alla fine del set. Super positivo l’apporto di Allik con un 50% di attacco. Lawrence è straordinario: fa un colpo potente sul muro per il 24-22 e chiude il set con un ace diretto, totalizzando 9 punti in un parziale eccezionale per lui e per la squadra. Il secondo set è ancora più equilibrato del primo. Brescia ci prova, soprattutto all’inizio, ma poi le squadre si sfidano punto a punto fino al punteggio di 17-17. Allik rompe l’equilibrio con un blocco: 19-17 per la Kemas Lamipel, e la panchina ospite decide di fare una pausa tecnica. L’azione ha successo grazie a un bel colpo di attacco di Allik. Ancora Allik, un contrasto vincente, + 4 Lupi. Lawrence blocca Gavilan e porta i biancorossi al set-point, 24-19: al primo tentativo Mati si fa sentire con un muro deciso. 2-0. Al ritorno in campo, dopo l’intervallo, la Kemas Lamipel prende subito un largo vantaggio: 7-0, 12-2. I Lupi non mollano e chiudono 25-15.