Volley serie A2. Lupi, una “classica“ sfida. Tre punti per sperare

I Lupi giocano domani pomeriggio a Brescia (ore 16) contro i Tucani di coach Zambonardi. La gara è un appuntamento fisso nel torneo di A2 in cui le due squadre iniziarono a conoscersi nella seconda metà degli anni Ottanta. Le sfide, susseguitesi – seppure a singhiozzo – non hanno mai visto le due compagini, lottare fra loro né per la promozione, né tanto meno per la salvezza. Tra i due club c’è sempre stata stima reciproca. Quando mancano tre turni alla conclusione della stagione regolare, la Kemas Lamipel occupa l’ottava posizione in classifica (32 punti), preceduta di cinque lunghezze proprio dal Brescia. I veneti del Porto Viro occupano la quinta piazza a quota 38. Il calendario assegna ai Lupi le trasferte di Brescia e Grottazzolina, per poi chiudere in casa con il derby col Siena. Si tratta di tre impegni difficoltosi, con squadre che precedono il team di coach Bulleri, chiamato ad un’impresa quanto mai complicata per agguantare in extremis la settima posizione, l’ultima per accedere ai play-off. Una vittoria da tre punti nella città della Leonessa, sarebbe oro colato per i conciari. Tuttavia, capitan Colli (fresco di laurea) e compagni non lasceranno nulla d’intentato. All’andata i santacrocesi si imposero nettamente per 3-0.

Marco Lepri