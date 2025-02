Volley serie A2. Prosegue il tour de force della Fgl-Zuma: ad Olbia per rimettersi in carreggiata

Terza partita in sei giorni per la Fgl-Zuma Castelfranco che sta affrontando un vero tour de force nella Pool Salvezza per mantenere la categoria A2. E oggi le toscane dovranno mettere in conto anche l’impegnativa trasferta in Sardegna dove stasera (fischio d’inizio ore 20,30) affrontano il Resinglass Olbia. La Fgl-Zuma Castelfranco spera di chiudere con un esito diverso rispetto ai precedenti due appuntamenti che non hanno portato punti utili alla classifica. Le sarde sono invece reduci dalla vittoria al tie-break contro la Clai Imola preceduta dalla sconfitta contro Casalmaggiore nella prima giornata della Pool Salvezza. Il team di Marco Bracci ha necessità di invertire la rotta e tornare ad essere quella apprezzata fino a qualche settimana fa. La Pool Salvezza non è certamente iniziata nel migliore dei modi, ma le toscane hanno ancora il destino nelle proprie mani: finisse oggi il campionato, infatti, sarebbero salve. La distanza dal quart’ultimo posto, occupato attualmente dall’Orocash Picco Lecco, si è ridotta però a un punto e per Castelfranco tornare a fare risultato diventa fondamentale. Questa seconda fase del campionato è ancora lunga: siamo alla terza giornata di dieci in programma e tutto può ancora succedere. Contro Olbia non sarà facile: la formazione sarda occupa il secondo piazzamento con 28 punti all’attivo contro i 19 di Zuccarelli e compagne. La Classifica a oggi: Trasporti Bressan Offanengo 32, Resinglass Olbia 28, Tecnoteam Albese Volley Como 28, Clai Imola Volley 22, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19, Volleyball Casalmaggiore 19, Orocash Picco Lecco 18, Bam Mondovì 15, Imd Concorezzo 13, Tenaglia Abruzzo Volley 10.

Stefania Ramerini