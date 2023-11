Volley Serie a2. Solidarietà Emma Villas Volley dona le maglie: raccolta fondi per gli alluvionati

La Emma Villas, confermando la sua attenzione ai temi sociali, ha deciso di effettuare un gesto in favore delle popolazioni toscane colpite dall’alluvione del 3 novembre scorso. La società ha donato alcune maglie da gioco alla società Firenze Ovest, con la quale il sodalizio biancoblù ha da tempo una continua collaborazione, tanto che più volte in occasione delle gare interne di Emma Villas, sia al Palaestra sia in questo primo scorcio di campionato a Santa Croce sull’Arno, alcuni ragazzi della società fiorentina hanno effettuato il servizio campo. Firenze Ovest effettuerà una cena con l’intento di raccogliere fondi che verranno devoluti proprio alle popolazioni che sono state colpite dall’alluvione.

Le maglie da gioco donate dal club senese verranno messe all’asta e anche il ricavato di queste vendite sarà devoluto per solidarietà. Intanto sul campo la squadra sta preparando l’ennesimo viaggio a Santa Croce, dove sabato alle 19 affronterà Ravenna per la settima giornata di campionato.

Sull’importanza della sfida è intervenuto, ai microfoni del sito ufficiale della società, il vicepresidente di Emma Villas Voplley Fabio Mechini: "Ogni partita presenta grandi difficoltà perché in questo campionato ci sono squadre forti mentre non ci sono squadre materasso. Quindi ogni gara va affrontata al cento per cento. Quella con Ravenna è una partita fondamentale".