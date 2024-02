Volley, Serie A2. Tappa difficile per i Lupi. Trasferta in Brianza

Giocano oggi in Brianza, contro Cantù, i Lupi della Kemas Lamipel. E’ una tappa difficile e, allo stesso tempo, basilare, prima della volata finale. Mancano sette turni al termine della stagione regolare. I biancorossi ne disputeranno quattro fuori e tre in casa. La squadra di Bulleri ha la necessità di tornare alla vittoria, dopo due gare in cui ha raccolto un solo punto, seppure importante, a Cuneo. Negli ultimi turni ha pesato il passaggio a vuoto (2 soli punti su 6) contro Ortona e Aversa. Chiudere a doppia mandata il discorso salvezza, come ha detto lo stesso Bulleri, oppure tenere vivo il discorso play-off, queste sono le priorità del momento. La sconfitta con Aversa, molto sofferta dall’ambiente, ha parzialmente "oscurato" una striscia positiva fra l’intero arco di dicembre e la prima metà di gennaio. In Brianza è attesa una gara da "Lupi", da lottare fino in fondo. Una vittoria potrebbe lanciare la squadra in vista del match interno con Reggio Emilia e la trasferta di Castellana Grotte. Cantù è una tappa obbligata del torneo di A2. I biancoverdi, domenica scorsa, hanno colto punti vitali per la stagione e la classifica, vincendo a Reggio Emilia per 3-1, interrompendo la striscia negativa. Coach Denora dovrebbe schierare: Pedron-Gamba, Aguenier-Rossi, Ottaviani-Galliani e Butti libero. Gli ex di turno sono il regista Coscione e il viceallenatore Zingoni, cresciuto ai Lupi come tecnico. Alla vigilia della gara hanno parlato coach Bulleri e il d.g. Dario Da Roit. Bulleri: "Sarà sicuramente una bella partita, con una squadra che ci segue in classifica con tre punti di distacco. La vittoria di Reggio Emilia avrà dato loro sicurezza e morale. Andranno affrontati con attenzione e voglia di lottare". Da Roit "Credo sia normale, nell’arco di un campionato, avere momenti di forma più importanti, alternati ad altri di maggiore difficoltà. Ogni stagione non è uguale alla precedente. Penso che il nostro bilancio sia positivo. Stiamo facendo bene, la squadra a Cuneo ha reagito in maniera importante". Marco Lepri