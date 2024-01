Volley serie A3

SAN GIUSTINO – Altra gara interna in serie A3 maschile oggi al palasport di via Anconetana, ma con posticipo alle ore 19 per la Erm Group San Giustino. Gli altotiberini reduci da una sconfitta vogliono confermarsi tra le migliori contro la Avimecc Modica. I padroni di casa allenati da Marco Bartolini sono alle prese con un momento poco brillante dovuto alle condizioni di salute. Alla vigilia lo schiacciatore Salvatore Cozzolino ha detto: "Sapevamo che quella di coppa era una partita secca e che Fano sarebbe stata dura. Ora c’è Modica, ci dobbiamo rifare della sconfitta d’andata, però sono fiducioso sul comportamento della squadra, capace di tenere un livello alto. Wawrzynczyk e Marra sono stati penalizzati ultimamente, ma ci saranno". Gli ospiti allenati da Enzo Di Stefano nelle ultime sette gare non sono mai riusciti a vincere in trasferta. Non hanno nulla da perdere i meridionali che hanno la trazione nel palleggiatore portoghese Pedro Luiz Putini. Arbitri: Alessandro D’Argenio (AV) e Alberto Dell’Orso (PE). San Giustino: Biffi - Cappelletti, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Skuodis, Marra (L).