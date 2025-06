Volley Serie A3: chiuso il reparto schiacciatori. La Conad riabbraccia Scaltriti

La Conad chiude il reparto degli schiacciatori col ritorno in granata di Riccardo Scaltriti. Un innesto d’esperienza, quello del classe 1994, che vestirà nuovamente i colori della società cittadina dopo averlo fatto nel biennio 2015-17. Fisicamente solido, come dimostrano i 196 cm d’altezza, Scaltriti porta in gruppo l’esperienza maturata diversi anni ad alto livello: dopo le giovanili a Modena e l’esperienza reggiana, è arrivato un biennio a Motta di Livenza, con vittoria nei playoff di A3 nel 2021, prima di altri 2 campionati a Mantova, in maglia Gabbiano. "Avevo bisogno di cominciare una nuova tappa della mia vita nei prati di casa, e quando è arrivata questa proposta, accompagnata da un progetto stimolante, non ho avuto bisogno di pensarci due volte. Tornare in un ambiente così familiare, con atleti di grande spessore e con cui ho instaurato anche un rapporto di amicizia, è motivo di grande emozione. Vorrei che riuscissimo a vivere una stagione da protagonisti, perché credo che abbiamo i mezzi per fare qualcosa di importante".