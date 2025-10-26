Volley Serie A3. Conad a caccia di conferme in Umbria

Conad (3) a caccia di conferme in Umbria, in provincia di Perugia. Alle 19, nel posticipo della seconda giornata di Serie A3, i granata vogliono proseguire nel buon momento dopo la netta vittoria interna con Savigliano, facendo visita all’Altotevere San Giustino (0). A presentare la sfida, da parte reggiana, è il libero Alessandro Zecca: "Mi aspetto una trasferta complicata, San Giustino è una squadra ben organizzata e giocare fuori casa non è mai semplice. Noi, tuttavia, arriviamo da una bella vittoria che ci ha dato carica e fiducia: l’umore del gruppo è alto e, in settimana, ci siamo allenati con l’obiettivo di dare continuità al nostro percorso. Per uscire vittoriosi servirà sicuramente una prova grintosa".

La Conad, nelle fila avversarie, ritroverà Filippo Pochini, libero che ha vestito la maglia reggiana due stagioni fa. "Mi fa piacere ritrovare la mia ex squadra. Con la maglia cittadina ho giocato una stagione bella e intesa, anche se dopo aver fatto bene nella prima parte di stagione ci siamo spenti, conquistando la salvezza all’ultima giornata. Credo che la Conad abbia gente di altra categoria, tipo i centrali Barone e Sighinolfi, mentre la diagonale Santambrogio-Mian è di ottimo livello. Noi ce la metteremo tutta, ma credo che sarà veramente dura".

Nelle file di San Giustino, piegata 3-1 all’esordio da Belluno, il veneziano Marzolla è il pericolo numero uno in attacco, componendo la diagonale con Biffi; Compagnoni e Quarta sono i centrali, mentre in banda coach Bartolini schiera solitamente Cappelletti e Alpini.