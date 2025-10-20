Volley Serie A3. Conad, buona la prima. Savigliano fa soffrire solo nel terzo e ultimo set

CONAD3SAVIGLIANO0

CONAD: Signorini, Bigozzi ne, Chevalier 15, Marini (L), Scaltriti, Barone 5, Mian 14, Alberghini ne, Catellani, Sighinolfi 7, Dalfiume ne, Zecca (L), Mazzon 14, Santambrogio 2. All. Zagni.

SAVIGLIANO: Ballan 9, Quaranta ne, Schiro ne, Guiotto ne, Sacripanti 10, Carlevaris, Rainero 7, Galaverna 4, Rabbia (L), Rossato 6, Prosperi Turri (L), Girotto ne, Dutto ne, Pistolesi 1. All. Serafini.

Arbitri: Magnino e Papapietro.

Parziali: 25-19, 25-18, 29-27.

Buona la prima della Conad (3) in Serie A3. Il debutto sul campo di casa del PalaBigi, per almeno 2 set, vede i granata dominare Savigliano (0), che poi fa soffrire non poco gli uomini di Zagni nell’ultima frazione, chiusa sul 29-27 dopo una lunga battaglia e una splendida rimonta. È un muro di Sighinolfi a fare da spartiacque nel primo parziale, col centrale modenese che mette a terra il 19-16, poi è il palleggiatore Santambrogio a trasformare il primo set point con l’ace del 25-19. Alla ripresa del gioco Barone mette a terra il 19-15, Mazzon rifinisce e il pallonetto del ceco Chevalier vale il 2-0 sul 25-18; nel terzo, invece, è battaglia vera, con i piemontesi che salgono addirittura a +5 (16-21) per poi subire il rientro di una Conad mai doma, che aggancia a quota 24 dopo esser stata sotto di 3 lunghezze e chiude i conti col solito Chevalier, che fa esplodere via Guasco chiudendo i conti con l’attacco del 29-27. Domenica prossima trasferta in provincia di Perugia per il match con l’Altotevere San Giustino.