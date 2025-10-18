Volley Serie A3. Conad, inizia il cammino. Savigliano primo ostacolo. Scaltriti: "Faremo bene»

Avversario piemontese all’esordio per la Conad, in campo alle 20,30 al PalaBigi nell’anticipo di Serie A3 contro Savigliano. La società granata punta a voltare pagina dopo l’amara retrocessione dopo una decennale avventura in A2.

Per ripartire la dirigenza ha scelto di promuovere Zagni in panchina, in un curiosissimo valzer con Fanuli che ne è diventato il vice, mentre sul campo si è scelto di costruire un mix interessante, tra giocatori esperti, su tutti i centrali Barone e Sighinolfi, giovani interessanti e cavalli di ritorno: a quest’ultimo capitolo possono essere iscritti, sicuramente, i palleggiatori Santambrogio e Catellani, oltre a Scaltriti e Mian. L’obiettivo? Sicuramente insediarsi nelle alte sfere del girone. È proprio lo schiacciatore Riccardo Scaltriti, che ritrova il granata dopo 5 stagioni vissute tra Motta di Livenza e Mantova, a fare le carte al campionato: "Le sensazioni sono positive, abbiamo lavorato sull’amalgama e vedo tutti i componenti sul pezzo. Debuttare in casa? Per esprimere la nostra miglior pallavolo abbiamo bisogno di esaltarci, il PalaBigi può rappresentare il nostro settimo uomo, ci auguriamo di avere un pubblico caloroso e di regalar loro la prima gioia stagionale".

L’avversario – Savigliano, guidato in panchina dal nuovo coach Serafini, schiera in diagonale l’esperto Pistolesi e l’opposto laziale Rossato, tornato in terra cuneese dopo una stagione ad Ortona; le bande sono l’ex Belluno Schiro e il "senatore" Galaverna, mentre al centro i titolari dovrebbero essere Ballan e Rainero. Il libero, infine, è il toscano Prosperi Turri, lo scorso anno in A2 a Palmi. Lo scorso anno i piemontesi arrivarono settimi, venendo poi eliminati al primo turno dei playoff.