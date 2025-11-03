Volley Serie A3. La Conad sa solo esultare. Terzo hurrà in tre gare. Cagliari cade al PalaBigi

CONAD 3 CUS CAGLIARI 1

CONAD REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 13, Marini (L), Scaltriti, Barone 10, Mian 18, Alberghini, Catellani ne, Sighinolfi 6, Sanguanini-, Zecca (L), Mazzon 19, Santambrogio 5. All. Zagni.

CUS CAGLIARI: Enna ne, Piludu, Agapitos 7, Zanettin ne, Menicali 7, Biasotto 16, Muccione 3, Sanna ne, Luisetto 10, Sciarretti, Basso (L), Gozzo ne, Truocchio 15, Soru ne, Galiazzo, Folguera Estruga ne. All. Simeon.

Arbitri: Traversa e Ancora.

Parziali: 25-17, 25-22, 23-25, 25-18.

Terza vittoria in altrettante partite per la Conad (9), che mantiene la vetta del campionato di Serie A3 superando in casa il Cus Cagliari (1), privo del palleggiatore spagnolo Folguera Estruga. Coach Zagni sceglie Santambrogio in diagonale con Mian, Chevalier e Mazzon in banda, oltre alla coppia Barone-Sighinolfi al centro: i padroni di casa partono bene e salgono sul 24-17 con un attacco da seconda linea di Mazzon, che poi mette a terra anche il punto successivo, trasformando il primo set point. Conad autoritaria anche nel secondo parziale, con il muro di Santambrogio che vale il +4 sul 21-17, mentre a chiudere i conti è il solito Mazzon con l’attacco del 25-17. Il Cus si rianima nella terza frazione, che è piuttosto altalenante: gli ospiti vanno avanti 9-13, Sighinolfi firma il 19-17, ma nel finale sono i sardi ad avere la meglio. I granata, tuttavia, non si disuniscono e chiudono con autorità nel quarto set, chiuso sul 25-17; nel prossimo turno trasferta in Veneto per la sfida al Trebaseleghe Padova.