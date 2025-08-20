Volley serie a3 maschile. La Conad inizia la sua avventura con un cin cin. E nella prima giornata di ritiro si gioca... a bocce

È cominciata lunedì, col brindisi inaugurale alle Querce, la stagione della Conad, che ha iniziato così il percorso di avvicinamento al campionato di Serie A3. I granata sono stati accolti dall’intervento delle autorità: il primo cittadino Marco Massari, l’assessora allo sport Stefania Bondavalli e il delegato Coni provinciale Giuseppe Manfredi.

Tutti hanno sottolineato l’importanza del valore sportivo e sociale che realtà come la squadra cittadina rappresentano per il territorio, augurando agli uomini di coach Zagni una stagione ricca di soddisfazioni e successi.

Il gruppo, dopo aver brindato coi propri tifosi, ha poi salutato la pianura per raggiungere Felina, sede del ritiro precampionato. Dopo la sistemazione all’hotel Aquila Nera, la prima giornata della preseason 2025/26 si è infine conclusa con l’ormai tradizionale torneo di bocce presso la Bocciofila di Felina, in compagnia del presidente Goffredo Ricci. La serata ha visto trionfare — per l’edizione 2025/26 — la squadra dello staff, composta dal preparatore atletico Iori e dal fisioterapista Roldan.

Nella giornata odierna, dopo l’allenamento al Wellness Village Onda della Pietra, la Conad sarà ospite della Latteria Sociale del Fornacione per la consueta immersione nell’eccellenza del Parmigiano Reggiano di Montagna, mentre in serata andrà in scena il consueto karaoke, all’Aquila Nera, aperto alla partecipazione della cittadinanza e dei turisti.