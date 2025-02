Volley serie a3 maschile. "San Giustino, adesso hai cinque finali»

Salgono a sette le vittorie stagionali in serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino che ha consolidato la quinta posizione. Contro Cagliari gli altotiberini si sono dimostrati in gran condizione, aumentando la consapevolezza nei propri mezzi. L’analisi della partita è dell’allenatore Marco Bartolini che dice: "Abbiamo cinque finali di cui tre in casa e bisogna giocarle al massimo, i ragazzi hanno rispettato quello che ci siamo detti di fare, bravi anche perché nel terzo set abbiamo provato più volte a scappare e ci hanno ripreso. Ottima squadra quella sarda, però sentivamo che avevamo qualcosa in più, nel terzo set ho chiesto ai ragazzi di stare tranquilli. L’obiettivo di stagione si avvicina ma ovviamente ci vado prudente, diciamo che era una partita importante per la classifica ma anche per capire a che punto siamo noi, mi dispiace perché qualcuno magari non ha avuto spazio e lo meriterebbe, tutti lavorano in settimana con una grande dedizione". La classifica: San Donà di Piave 32, Acqui Terme 29, Belluno 28, Mantova 25, San Giustino 23, Cagliari 20, Sarroch 20, Savigliano 18, Ancona 12, Brugherio 3.