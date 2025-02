Volley serie A3 maschile. San Giustino anticipa con il Cagliari

SAN GIUSTINO – Gioca stasera in anticipo (ore 20,30) la Ermgroup San Giustino che torna tra la mura amiche nel campionato di serie A3 maschile. Avversario il Cus Cagliari che al momento appaia gli uomini in biancoazzurro. La squadra del tecnico Marco Bartolini si presenta con la fiducia derivante dai risultati conseguiti nell’ultimo periodo. Alla vigilia lo schiacciatore Daniele Carpita dice: "Ci avviciniamo all’epilogo, ogni punto assume un valore doppio. Le prossime due gare saranno difficili, trattandosi di avversarie del nostro stesso livello. Il concetto di fondo non cambia, dovremo concentrarci sul nostro gioco". Gli isolani dell’allenatore Lorenzo Simeon hanno ottenuto una vittoria piena la scorsa settimana, la settima di questo campionato che ha disputato tredici giornate. Tra gli ospiti gli elementi che paiono più in forma sono il centrale Michael Menicali e lo schiacciatore Stefano Gozzo. Arbitri: Papapietro e Di Lorenzo.

San Giustino: Biffi – Marzolla, Galiano - Quarta, Maiocchi – Carpita, Pochini (L). Cagliari: Ciardo – Biasotto, Menicali - Galdenzi, Marinelli – Gozzo, El Moudden (L).