Volley serie A3 maschile. San Giustino, ’solito’ tie-break: "Ma a Bari punti guadagnati»

SAN GIUSTINO – Cinque punti conquistati sui nove disponibili, tre gare finite al tie-break (due delle quali vinte), sette ore e tredici minuti complessivi di gioco nell’arco di sette giorni. Questi i numeri della Ermgroup San Giustino dopo un trittico di gare settimanali, con il quinto posto in classifica e la vetta che dista quattro lunghezze. Per avere una idea più chiara sui valori delle varie formazioni, bisognerà ancora attendere qualche giornata.

Il tecnico biancazzurro Marco Bartolini (nella foto) intento fa il punto: "Considero positiva la trasferta di Bari e il fatto di averla spuntata per tre a due non significa assolutamente aver perso un punto. Noi eravamo praticamente senza opposto, Marzolla ha fatto di tutto pur di essere presente, ha deciso di giocare anche con qualche linea di febbre, ma si è espresso comunque bene, poi si è infortunato nel momento chiave del quarto set e ciò ci ha destabilizzato nel momento in cui eravamo sul punto a punto". Sabato la sfida interna contro Marcianise, con il gruppo che ha tirato un po’ il fiato dopo il tour de force. "L’importante è recuperare le pedine con qualche acciacco e preparare al meglio la partita contro la formazione campana. Marzolla penso ci sarà, se non altro me lo auguro, l’entità della distorsione alla caviglia si è rivelata meno preoccupante di quanto temevamo. Sabato scorso le prestazioni al centro di Stoppelli e sulla banda di Skuodis hanno dimostrato che ci sono garanzie oltre il sestetto di partenza".

Alberto Aglietti