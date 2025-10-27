Acquista il giornale
Volley Serie A3. Mian (27 punti) trascina la Conad al successo

di DAMIANO REVERBERI
27 ottobre 2025
SAN GIUSTINO

1

CONAD

3

ALTOTEVERE SAN GIUSTINO: Tesone, Biffi 2, Cherubini ne, Marzolla 12, Favaro, Chiella, Procelli, Alpini 15, Compagnoni 12, Marra, Pochini (L), Cappelletti 7, Quarta 13, Masala. All. Bartolini.

CONAD TRICOLORE: Bertoni, Signorini, Chevalier 14, Marini, Scaltriti 3, Barone 5, Mian 27, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 7, Sanguanini, Zecca (L), Mazzon 17, Santambrogio 5. All. Zagni.

Arbitri: Viterbo e Pescatore.

Parziali: 19-25, 25-21, 23-25, 20-25.

Seconda vittoria in altrettante gare per la Conad (6), che torna dall’Umbria col 3-1 rifilato a San Giustino (0) che la mantiene in vetta al raggruppamento. La formazione cittadina, eccezion fatta per un passaggio a vuoto nel secondo parziale, gioca una buona gara su un campo non certo agevole, trascinata dai 27 punti dell’ottimo Riccardo Mian (foto), ben affiancato in attacco da Mazzon e Chevalier.

L’inizio degli uomini di Zagni è di buon livello e il tabellone recita subito 5-1 in loro favore dopo il muro di Santambrogio su Marzolla; San Giustino recupera e impatta a quota 8, per poi tornare indietro sul 20-15 quando Mian dai 9 metri centra l’ace. È poi l’errore al servizio di Cappelletti a regolare il primo parziale agli ospiti col punteggio di 25-19. Nel secondo parziale gli umbri si prendono la rivincita salendo subito al +6, parziale che i cittadini non riescono a colmare fino all’attacco di Alpini che ristabilisce la parità. La Conad, a quel punto, cambia passo e ha la meglio in un terzo set ricco di insidie, dove sale 7-2, viene raggiunta, allunga nuovamente ma vede San Giustino tornare a -1 dopo un muro subito da Mazzon, prima di chiudere sul 25-23 con il solito Mian. Nel quarto e ultimo parziale, invece, non c’è partita: i granata toccano il 20-13, resistono al tentativo di replica avversario e chiudono sul 25-20 dopo un errore in attacco di Alpini. Sabato, in anticipo, sfida al PalaBigi col Cus Cagliari.

© Riproduzione riservata

