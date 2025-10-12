Volley Serie A3. Ultima amichevole vinta. Ora c’è il campionato

CONAD 3 MIRANDOLA 1

CONAD REGGIO EMILIA: Signorini 4, Chevalier 15, Marini (L), Scaltriti 6, Barone 3, Mian 15, Alberghini 3, Catellani, Sighinolfi 8, Zecca (L), Mazzon 9, Santambrogio 1. All. Zagni.

STADIUM MIRANDOLA: Catellani (L), Antonaci 8, Schincagia 3, Sitti 1, Flemma 1, Rustichelli (L), Galliani 6, Maletti 14, Spagnol 19, Egwaoje ne, Scaglioni 3, Montaggioli ne, Grue, Storchi. All. Bicego.

Parziali: 25-15, 25-18, 18-25, 25-23.

Ultimo test precampionato convincente per la Conad, che si aggiudica 3-1 il match casalingo con Mirandola, squadra che ritroverà in Serie A3. Dopo un primo parziale dominato, chiuso col 25-15 di Chevalier, il sestetto cittadino si aggiudica anche il secondo, mettendo a terra il 24-18 con Barone per poi sfruttare un fallo in attacco dei modenesi e andare sul 2-0. Mirandola reagisce al cambio di campo e accorcia trascinata da Spagnol e Maletti, prima del definitivo 3-1 firmato da Scaltriti, che realizza il punto del 25-23. Sabato alle 20,30 il PalaBigi ospiterà l’esordio con Savigliano.